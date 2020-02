Nous sommes juste après la grande guerre, en 1919, un temps pas si lointain dont est issu le nôtre. Jean est majordome dans la pension de famille de Madame Madeleine. Tout va bien, les clients prennent le bon air, les domestiques sont aux petits soin, chacun vaque à ses

occupations. Jusqu'à l'arrivée de l'ouvrier et de son chien, venu pour réparer les châssis...

En studio, Patricia Ide qui a écrit le spectacle et joue le rôle de Madeleine, Jeanne Kacenelenbogen qui y tient un rôle Important et… le chien !



Les Tricheuses de et par Patricia Ide qui était sur la sellette avec la comédienne Jeanne Kacenelenbogen dans notre studio et jusqu'au 22 février dans la grande salle du Théâtre Le Public. Mise en scène, Michel Kacenelenbogen.