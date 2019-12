Les trois messes basses

Dom Ballaguer est chapelain de Trinquellage. Le soir de Noël, alors que l'on se prépare à dire les trois messes de minuit, le diable se substitue au servant d'autel Garigou. Il va tenter le pauvre chapelain pour qu'il expédie ses messes et qu'il soit plus tôt rendu à la salle à manger, à boire, manger et festoyer. Gare ! Dom Ballaguer s'apprête à commettre un épouvantable péché de gourmandise !