L'expresionnisme né pour créer un choc

Marc Chagall, Edvard Munch, Emil Nolde, Chaïm Soutine ou Vassily Kandinsky pour les plus connus. Tous appartiennent à ce mouvement artistique qui s'est affirmé principalement en Allemagne et en Autriche, entre 1905 et 1923. Un style vif et puissant, qui accroche délibérément le regard. Et auquel on ne peut rester indifférent, soutient Itzhak Goldberg. Il signe un ouvrage de référence sur le sujet, "L'Expressionnisme" (éd. Citadelles et Mazenod)



"On ne peut rester indifférent devant cette volonté de créer un choc"

Un mouvement?

Quand le mot "expresionnisme" a commencé à être utilisé autour de 1910-1915, on l'employait déjà pour évoquer "tous les mouvements d'art contemporains et d'avant-garde", explique le spécialiste. Il a fallu quelques années pour que "expressionnisme" désigne de façon assez spécifique les deux groupes principaux nés en Allemagne, que sont le Brücke ("le Pont") et le Blaue Reiter ("le Cavalier bleu"). Le premier initié par Erich Heckel et Ernst Ludwig Kirchner notamment. Le second porté entre autres par Wassily Kandinsky ou Franz Marc.



Expressionniste

Ce que ces artistes ont en commun c'est une volonté de créer "un contact immédiat avec le spectateur", explique Itzhak Goldberg, professeur émérite d'histoire de l'art contemporain à l'université Jean-Monnet (Saint-Étienne). Qu'on aime ou que l'on déteste, "on ne peut rester indifférent devant cette volonté de créer un choc". Des mots qui résonnent comme une invitation à se laisser surprendre.