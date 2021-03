Ligue des optimistes de France en Charente - Sortie d'album "Parfums d'escales"

Première partie :



La Ligue des Optimistes de France est une association qui s’est donnée pour mission de promouvoir l’optimisme dans tous les domaines de la vie courante depuis 2010… dans l’esprit d'un mouvement international. Une délégation est en train de naître en Charente autour de Pascal Lefeuvre, le délégué.





Deuxième partie :



Dans le contexte actuel particulier, comment se vit et s’accompagne une sortie d’album ?

Les deux artistes-pianistes, Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois, ont sorti un album fin janvier… « Parfums d’escales, danses et airs slaves » rassemble des œuvres de Brahms, Krieg, Chopin, Rachmaninov… Un album que le duo espère accompagner au plus vite grâce à des concerts en France et au-delà…

Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois sont nos invités.