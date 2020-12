Lions Club Montbron Bandiat Tardoire - Le projet européen FLAVIE

Première partie :



Le Lions Club Montbron Bandiat Tardoire est un tout jeune club service mais déjà engagé dans des actions concrètes depuis plusieurs mois. Les objectifs notamment du Lions Club Montbron Bandiat Tardoire : agir sur le territoire de Montbron, la Rochefoucauld en Angoumois, Rivières et Taponnat Fleurignac, pour les personnes âgés et la jeunesse...

Jacques Bulan, le président, nous explique la démarche.





Deuxième partie :



Un nouveau projet européen pour continuer à sensibiliser et à agir autour des droits des femmes… et pour lutter plus précisément contre les violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes…

Son nom FLAVIE… Ce projet est porté par Tera-Maison de l’Europe de Charente et partagé avec différentes structures européennes de Suède, de Turquie, d’Espagne et d’Italie. La démarche a démarré en septembre et une réunion hier en visio conférence a permis de lancer véritablement la réflexion…

Marie-Reine Bernard, l’une des Charentaises investies dans ce projet FLAVIE… comme Fithting Loud against Violence in Europe, est notre invitée.