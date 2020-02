vendredi à 12h20

Litté'Jeune propose tous les vendredis à 12h20 la recension d'un livre destiné à la jeunesse choisi dans l'un des trois segments : l'album du premier âge, les premiers livres pour l'apprenti lecteur (à partir du CP et du CE1) et les livres pour adolescents et "jeunes adultes". Ce dernier créneau d'âge, que les anglo-saxons désignent par l'expression "young adult", n'a pas en fait de limite supérieure. La formule de Tintin pourrait donc s'appliquer à cette émission : "de 7 à 77 ans". Ces chroniques d'une durée de 5 mn comprennent généralement la lecture d'un court extrait du livre présenté. On peut les écouter - si on a raté l'heure de diffusion - en différé. Les recensions sont désormais disponibles aussi par écrit sur le site : https://littejeune.blogspot.fr où l'on retrouve également un lien direct vers le différé (PODCASTS dans le menu d'accueil).