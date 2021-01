Pierre-Michel Robert

Né au milieu du siècle dernier, Pierre-Michel Robert a pris une retraite sans doute imméritée après une carrière de fonctionnaire à l'Insee qui l'a promené de Paris à Paris en passant par Saint-Quentin-en-Yvelines, Bordeaux et Orléans. Depuis, il fait enfin à peu près ce qu'il veut : de la philosophie, de la théologie, de la cuisine. Il tient aussi son journal depuis 2006, écrivant n'importe quoi pourvu que ce soit tous les jours, comme tout bon diariste qui se respecte. Il en exporte ce qui lui semble présentable sur son blog : http://www.lavie.fr/blog/pierre-michel-robert/ et sévit aussi sur Facebook, donnant son avis sur tout, de façon souvent péremptoire malheureusement. La littérature pour la jeunesse ? Il est tombé dedans tout jeune homme, quand il a rencontré celle qui n'était pas encore un auteur jeunesse célèbre mais avait en elle "de grandes espérances" : Marie-Aude Murail. Du coup, il l'a épousée et celle-ci fait semblant de le supporter depuis 45 ans. A eux deux, ils ont réussi à faire trois enfants et ils se demandent encore comment, ayant renoncé à s'interroger sur le pourquoi, toujours veuf à ce jour de parce que. Désormais, les chroniques hebdomadaires Litté'jeune peuvent être non seulement réécoutées en podcast mais également lues sur le blog Litté'jeune : https://littejeune.blogspot.fr/