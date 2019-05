Littérature: quand la terre se meurt

La littérature a souvent évoqué la beauté de la campagne et la quiétude des villages. Mais il faut aussi évoquer les impasses, l’exploitation à outrance, et les conséquences sur les hommes. C’est ce qu’évoque Gisèle, dans son livre "La Malchimie" (éd. Actes Sud). L’auteur y évoque la maladie de son frère, ouvrier agricole, tué par des produits phytosanitaires. Sans doute l’un des livres les plus personnels de l’œuvre de Gisèle Bienne.

On le sait également, mais le réchauffement climatique aura de terribles conséquences, pas seulement sur les températures, mais sur bien des équilibres naturels. Comment imaginer un futur qui devra faire face à ces réalités ? Les tragédies climatiques ne sont-elles pas aussi le reflet des drames plus intimes ? "La Mer monte" en parle. Il s’agit du dernier livre d’Aude Le Corff (éd. Stock). Dans cet ouvrage, il n’y a plus de maladies, mais des drones, des robots. Cela se passe en 2042. Un exercice de style à la fois plaisant et effrayant. "C’est un monde qui peut paraître idyllique à première vue. Il est assez ludique. Et en même temps c’est un monde contrôlé où l’on est un peu trop guidé et surveillé" explique l'auteure.