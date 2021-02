Livre comme l'air, morceaux choisis - Tome 2

Livre comme l'air, l'émission littéraire en prison a aussi subi le confinement cette année.

Impossible de se rendre en prison pour échanger sur les lectures diverses et variées avec les détenus. Mais l'association "Lire pour en sortir" trouve des moyens ingénieux pour que le livre se faufile jusqu'en cellule.

Lire, penser, écrire des synthèses, échanger avec les bénévoles c'est le programme de l'association "Lire pour en sortir" qui procure à plus de 3000 personnes détenus des livres neufs.

Dans cette émission, Livre comme l'Air chemine dans les prisons visitées depuis un an et demi pour compiler des moments phares. On reprend les secrets de fabrication, les émotions d'auteurs, les débats de détenus, les dialogues décalés et puis les anecdotes intimes.

Des moments de découvertes de soi ou des autres autour de livres qui ont étaient une fenêtre vers la liberté pour certains détenus.

Cette semaine on parle Moby Dick, de chimères, de mise en page, de Benoit Séverac, de romans noirs autant de sujets qui ont marqué les coeurs et les vies des détenus à travers les prisons de France.

Une émission réalisée par Philippe Faure et véronique Macary - La rencontre a été organisée par l'association Lire pour en sortir, avec les voix des acteurs du GEIQ Théâtre compagnonnage - et le soutien de la Fondation Groupe ADP