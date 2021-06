Livre disque Odile Edouard et La collection de l'oreille (assemblage.m)

Bénito Pelegrin nous présente deux disques de Chez assemblage.m, on ne se concentre pas uniquement sur la forme des objets créés ou des meubles dessinés. On pense surtout au processus de fabrication afin que ce dernier soit simple et efficace.



Notre atelier de création de mobilier est organisé pour concevoir, fabriquer et assembler nos créations à Paris dans le 9ème arrondissement, rue des Martyrs.