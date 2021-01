[LIVRE] "Nuit et lumière" de Shelomo Selinger : survivre à l'enfer nazi

Shelomo Selinger, juif polonais, est entré dans l’enfer nazi à l’âge de quatorze ans. En quatre années d’horreur, il a connu neuf camps de concentration et deux marches de la mort. Comment a-t-il pu survivre ? « L’instinct, le hasard, la fraternité. Et puis l’oubli », répond-il.

Une amnésie totale s’est en effet emparée de lui du jour même où il a été libéré. Elle l’a protégé pendant sept longues années des fantômes de la Shoah, et ne s’est dissipée que lorsqu’il est vraiment revenu à la vie par la grâce d’une double rencontre : celle de l’amour et de l’art.

Depuis, Shelomo Selinger ne cesse de témoigner par ses dessins et ses sculptures monumentales qui se dressent à Drancy, La Courneuve, Luxembourg, ou dans l’Allée des Justes des Nations au mémorial Yad Vashem de Jérusalem.

Mais l’artiste chante aussi l’enfance, la femme, l’espérance qu’il incarne dans le bois et le granit. Et dans ce livre où l’écrivaine Laurence Nobécourt lui a prêté sa plume de feu, il déclare son amour inaltérable de la Vie : « Il n’y a rien de plus sacré que la vie. Même Dieu n’est pas aussi sacré. »