[LIVRE] Sortir de la solitude avec Sylvie Germain et Gaëlle Josse

Après une année entre couvre-feu et confinement, le thème de la solitude a, aujourd'hui, une résonnance toute particulière. L'isolement est au coeur des deux livres présentés par Christophe Henning cette semaine dans Au pied de la lettre.

C'est un livre écrit, non pas dans "l'urgence" mais "improvisé au fil de l'écriture", que Sylvie Germain nous propose dans "Brèves de solitudes" publié aux éditions Albin Michel. Elle nous invite à entrer furtivement dans la tête de ses personnages et à analyser leur rapport à la solitude. Sylvie Germain tire son inspiration de la situation inédite que nous avons vécu lors du premier confinement.

Gaëlle Josse dans "Ce matin-là" raconte, à travers son héroïne Clara, un mal qui touche de plus en plus de jeunes : le burn-out. L'auteure a vu "tomber" de nombreuses personnes de son entourage, tant physiquement que mentalement, à cause du burn-out. Ce roman plein de vulnérabilité, montre la violence d'une telle épreuve mais aussi la réparatrice quête de sens à laquelle elle donne lieu.



Brèves de solitudes de Sylvie Germain

Des passants se croisent dans un square, s'observent, se jaugent furtivement. Quelques jours plus tard, forcés à la réclusion, ils se trouvent confrontés à eux-mêmes, à leur vie intérieure et à la part d'inconnu, de vide ou de chaos qu'elle recèle.

Un soir de pleine lune qui transforme le ciel au-dessus de la ville confinée en un miroir étrange, l’ordinaire des êtres se renverse en extraordinaire et chacun sent sa vie vaciller.

C’est en remarquable observatrice de ses contemporains que Sylvie Germain nous convie à cette valse mélancolique, éphémère constellation de vivants, où le tragique se mêle à la tendresse et à la dérision, le vertige de l'esseulement à la force de l'amitié.

Ce matin-là de Gaëlle Josse

Un matin, tout lâche pour Clara, jeune femme compétente, efficace, investie dans la société de crédit qui l’emploie. Elle ne retournera pas travailler. Amis, amours, famille, collègues, tout se délite. Des semaines, des mois de solitude, de vide, s’ouvrent devant elle.

Pour relancer le cours de sa vie, il lui faudra des ruptures, de l’amitié, et aussi remonter à la source vive de l’enfance.

"Ce matin-là", c’est une mosaïque qui se dévoile, l’histoire simple d’une vie qui a perdu son unité, son allant, son élan, et qui cherche comment être enfin à sa juste place.

Qui ne s’est senti, un jour, tenté d’abandonner la course ?

Une histoire minuscule et universelle, qui interroge chacun de nous sur nos choix, nos désirs, et sur la façon dont il nous faut parfois réinventer nos vies pour pouvoir continuer.

Gaëlle Josse saisit ici avec la plus grande acuité de fragiles instants sur le fil de l’existence, au plus près des sensations et des émotions d’une vie qui pourrait aussi être la nôtre.