[LIVRE] "Suivant l'azur", de Nathalie Léger

« Il n’y a rien à savoir de l’amour, et rien à connaître de la mort. »

Dans la nuit 23 au 24 novembre 2018 mourait Jean-Loup Rivière (écrivain et dramaturge). Il était marié à Nathalie Léger. "Suivant l’azur" est un livre de deuil qui est avant tout un livre d’amour. Un texte bref porté par l’urgence d’écrire après la disparition de l’autre aimé. Parce qu’il n’y a qu’un lieu pour dire le manque et sa souffrance, le manque à jamais, c’est l’écriture – à la fois terre, boîte et corps. Ça s’appelle en littérature aussi un Tombeau.

« Il est mort. Je veux dire l’amour, et, à toute force, aveuglément, je veux écrire la mort. Je veux dire l’effroi, le désastre, la rage et le dénuement de ce qu’on appelle discrètement le chagrin. Je veux le dire, obstinément, parce que chaque page, chaque mot, chaque frappe et chaque blanc incarnent désormais le corps de celui qui n’est plus », écrit Nathalie Léger. Ce n’est pas un livre de souvenirs, mais un texte épreuve où l’on avance « en rampant, dans l’ignorance des idées, mais avec un tact infaillible. » Et puisque toute épreuve doit ouvrir sur la possibilité d’un élan, alors, nous dit encore Nathalie Léger, « toute obscurité ouvre sur un azur. Cet azur n’est pas mystique, il est terre à terre. Il est la vie même. »