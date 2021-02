[LIVRES] Au nom des pères

Aujourd'hui nous parlons de liens, et pas n'importe lesquels : les liens de sang. Plus que génétique, c'est un lien filial qui est évoqué dans les deux romans que Christophe Henning présente aujourd'hui en compagnie de leurs auteurs, qui tentent de décrypter les mystérieuses et parfois houleuses relations qui unissent un père et son fils. Quand l'un donne la vie, l'autre accompagne souvent jusqu'à la mort. Des histoires de familles, de vies et de liens qui sont au coeur des ouvrages de Pierre Guerci avec "Ici-Bas" publié aux éditions Gallimard et de Xavier de Moulins avec "Mon garçon" aux éditions Flammarion.

Deux fratries issues d’un même père l’accompagnent dans ses derniers instants. À travers les yeux du fils cadet, trentenaire dont la quête de reconnaissance ne rencontre que les silences du vieillard, les rivalités familiales resurgissent. Sur le fil d’un présent hanté par les souvenirs de jours meilleurs, les regards sur le vieil homme malade et sur la mort elle-même s’entrecroisent dans un espace où le temps, bien que ralenti à l’extrême, s’écoule inexorablement. Mais comment éprouver cet écoulement ? Et que faire de la vieillesse, quand règne partout l’urgence de vivre ?



« Mon garçon, je dois te parler de Carla. De l’année de mes quinze ans, quand avant toi je me suis retrouvé à l’arrière de la voiture de mon père, avec cette sensation de cœur en lambeaux et cette envie folle d’en finir. Au cours de sa vie, on croit souvent mourir à cause des autres. Et un jour on prend conscience que les autres n’ont rien à voir avec ça. Tu verras. »

Dans son nouveau roman, Xavier de Moulins nous embarque sur la route, celle qui sépare et réunit, un jour ou l’autre, un père et son fils.