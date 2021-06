[LIVRES] "Ceux qui sont restés là-bas", de Jeanne Truong

Il ne manque malheureusement pas de régions sur cette terre où les hommes, les femmes et les enfants sont victimes des pires exactions. L'histoires est peuplée de ces morts qui ont été librés à des exécuteurs que rien n'arrêtait.

Dans un roman nourri de son expérience personnelle, Jeanne Truong raconte cette histoire, celle du Cambodge. Elle témoigne : " Je n'ai pas payé de ma vie pour les autres..."

Un peuple martyr et meurtri

En 1975, le sinistre Pol Pot à la tête des Khmers rouges instaure la terreur dans son pays. Près d'un Cambodgien sur cinq est massacré. De nombreuses familles sont parquées dans des camps, les enfants séparés des parents et en 1978 les soldats vietnamiens envahissent le Cambodge libérant ceux qui sont dans des camps. Les rescapés n'ont plus qu'une idée : fuir la violence et passer la frontière thaïlandaise. Ce ne sera que pour se retrouver cette fois-ci dans des camps de réfugiés avant d'être renvoyés par les soldats thaïlandais dans la jungle.

C'est le cadre de ce roman raconté par un enfant de 6 ans, témoin des heures sombres. Narang sort sans voix de la tragédie. Par bribes, le narrateur reconstitue ce chemin de bribes et d'errance, c'est vraiment bouleversant.

Un témoignage précieux

La faim les tenaille mais l'appétit de vivre les entraîne. Mieux qu'un rapport militaire peut-être, la littérature témoigne. Elle fait vivre encore un peu ceux qui sont restés là-bas.