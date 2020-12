[Livres] De l'art contemporain à l'art de vivre, avec François Vallejo et Muriel Barbery

La beauté cache parfois des horreurs. Que n'est-on pas prêt à faire au nom de l'art, pour être plus créatif, plus riche... pour être quelqu'un, tout simplement ! Christophe Henning reçoit François Vallejo et Muriel Barbery.

"Efface toute trace", de François Vallejo

Dans son roman "Efface toute trace" (éd. Viviane Hamy), François Vallejo imagine cet art débridé qui ose tout, qui peut devenir dangereux et criminel, peut-être, à force de surenchère. Y a-t-il des limites à la création artistique ? Et ce qui était fait pour durer à travers les siècles est-il plus précieux que l'éphémère ? Quand les morts se succèdent, inspirés par une démarche artistique sanglante, qui peut tirer profit d'un tel marché ?

"Une rose seule", de Muriel Barbery

Muriel Barbery raconte la trajectoire de Rose, dont le père était marchand d'art, passionné de sagesse nippone et d'art contemporain. Elle ne l'a pas connu et c'est après sa mort qu'elle se rend au Japon pour découvrir qui était ce père esthète, riche et lointain. Plus que le patrimoine, au gré des temples et des jardins, c'est tout un art de vivre que Rose va recevoir en héritage.

CHRONIQUE - LES ROMANS DU CONFINEMENT

Parmi les livres sortis en plein confinement - et alors que les librairies étaient fermées - et que l'on ne veut pas passer sous silence : celui de Scholastique Mukasonga, "Kibogo est monté au ciel" (éd. Gallimard). Un roman où il est question de colonisation et d'évangélisation au Rwanda.