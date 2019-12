[Livres] Des Italiennes au grand cœur

On ne choisit pas sa famille ni sa terre mais on en garde la trace. Et quand ça se passe en Sicile, on veut bien croire que la marque des origines est indélébile. L'une s'appelle Giuseppa et a fui la Sicile au début du XXe siècle ; l'autre, Francesca, revient malgré elle pour fêter Noël. Françoise Gallo, avec "La Fortuna" (éd. Liana Levi), et Jérémie Lefebvre, avec "L’Italienne qui ne voulait pas fêter Noël" (éd. Buchet/Chastel) livrent deux portraits de femmes de tête, d'Italiennes au grand cœur.



Le coup de cœur de Stéphanie Gallet

Stéphanie Gallet présente le roman graphique "Ecolila", de François Olislaeger (éd. Actes Sud BD).