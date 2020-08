[Livres] Des Italiennes au grand cœur, avec Françoise Gallo et Jérémie Lefebvre

On ne choisit pas sa famille, ni sa terre, mais on en garde la trace. Et quand cela se passe en Sicile, on veut bien croire que la marque des origines est indélébile. L'une s'appelle Giuseppa et a fui la Sicile au début du XXe siècle ; l'autre, Francesca, revient malgré elle pour fêter Noël. Toutes les deux vont s'élever contre l'ordre établi et bousculer l'organisation familiale. Françoise Gallo, avec "La Fortuna" (éd. Liana Levi), son premier roman, et Jérémie Lefebvre, avec "L’Italienne qui ne voulait pas fêter Noël" (éd. Buchet/Chastel), livrent deux portraits de femmes de tête, des Italiennes au grand cœur.

LA FORTUNA ( Françoise Gallo)

Une barque dans la nuit, des personnes serrées les unes contre les autres espèrent un avenir meilleur en partant de la Sicile vers la Tunisie. Cela se passe en 1901. Pourquoi quitter alors la Sicile ? "Pour des raisons sociales, économiques, politiques, personnelles, tout est mêlé. C'est l'histoire d'une Sicilienne, Giuseppa, une orpheline déposée à la porte d'un couvent, qui se fait balloter par la grande Histoire", raconte l'autrice. " C'est une enfant qui ne se résigne jamais à son abandon. Elle ne se résignera jamais à rien". Elle se raccroche à quelques mots laissés par sa mère biologique. Elle veut une seconde naissance, celle de son propre choix. "Une femme puissante, une femme courageuse, qui fuit la misère et l'emprise familiale", résume Stéphanie Gallet, touchée par ce récit.

L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël (Jérémie Lefebrve)

Francesca est étudiante à Paris, en thèse de littérature. À l'occasion d'un pari stupide, où elle doit prouver sa non-appartenance à sa famille, elle se rend à Palerme pour les fêtes de Noël, mais elle ne devra pas fêter Noël avec les siens. C'est drôle, c'est aussi montrer un esprit indépendant. " Nous n'appartenons qu'à nous-même", dit-elle. C'est une jeune fille qui vient d'une famille atypique, très ouverte, pas très religieuse. Elle pense donc que pour ses parents, cela n'aura pas beaucoup d'importance. C'est très progressivement que les réactions vont se multiplier et qu'il n'est pas si simple de se soustraire à ce rendez-vous.

Le coup de cœur de Stéphanie Gallet

Stéphanie Gallet présente le roman graphique "Ecolila", de François Olislaeger (éd. Actes Sud BD).

Émission d'archive diffusée en décembre 2019