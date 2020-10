[Livres] En quête des origines, avec Marie-Hélène Lafon et Dany Héricourt

Les histoires de famille sont le creuset préféré des romanciers. Peut-être parce qu'elle racontent la vie de tout un chacun et que l'effet miroir vient nous toucher au plus intime de notré généalogie. Christophe Henning reçoit Marie-Hélène Lafon et Dany Héricourt.

"Histoire du fils", de Marie-Hélène Lafon

Dans un monde qui bouge, il y a ceux qui cultivent les racines, d'autres qui partent à l'aventure, dans la grande ville où tout devient possible. Cette histoire de famille que raconte Marie-Hélène Lafon se mélange à la grande histoire, les événements viennent percuter les destins et les secrets se tissent, au fil des désirs et des fidélités.

"La Cuillère", de Dany Héricourt

Mais d'où vient cette cuillère ? Le père vient de mourir et cette cuillère étrangère a bien une histoire... mais de quoi cet objet usuel peut-il être la trace ? Il faut mener l'enquête et faire parler le couvert qui n'est pas là par hasard, quitte à prendre la route, traverser la Manche et découvrir d'autres contrées.

CHRONIQUE - LES ROMANS DU CONFINEMENT

Tatiana de Rosnay a publié le 12 mars dernier "Les fleurs de l'ombre" (éd. Héloïse d'Ormesson / Robert Laffont). Il est question de secrets de famille, de destins et de trahisons. "C'est un roman qui se passe dans une quinzaine d'années, explique son auteure, mais dans ce roman je n'invente pas grande chose puisque on va dire que le futur est déjà presque là."

LA CHRONIQUE POÉSIE DE STÉPHANE BATAILLON

Stéphane Bataillon présente le premier recueil de poésies de Gérard Bocholier "J'appelle depuis l'enfance" (éd. de la Coopérative).