[LIVRES] Famille, je vous aime ? Avec Aurélie Jeannin et Emmanuelle Dourson

La famille : cette communauté étonnante à laquelle nous appartenons par le sang ou le coeur. Il y a la belle-famille, pas toujours aussi jolie qu'on ne le croit comme dans le roman d'Aurélie Jeannin "Les Bordes". Et puis, il y a la famille où l'on a grandi, où l'on s'est perdu parfois, qu'on doit quitter pour vivre, souvent. Dans le roman d'Emmanuelle Dourson, Albane, l'une des filles, a du partir pour tenter de se reconstruire jusqu'au jour où..

Alors, plutôt "famille, je vous aime" ou "famille, je vous hais(me)" ?



Cette semaine dans Au pied de la lettre, Christophe Henning parle d'histoires de familles avec Aurélie Jeannin, auteure de "Les Bordes" publié aux éditions Harper Collins et Emmanuelle Dourson, auteure de "Si les Dieux incendiaient le monde" aux éditions Grasset.



Les Bordes, c’est un lieu et c’est une famille. En l’occurrence, sa belle-famille qui ne l’aime pas. Elle, Brune, le bouclier. Mère responsable, tenant solidement sur ses deux jambes, un oeil toujours fixé sur le rétroviseur ou l’entrebâillement de la porte, qui guette, anticipe, tente de maîtriser les risques.

Ce week-end, comme chaque année en juin, elle prend la route avec ses deux enfants pour rejoindre Les Bordes et honorer un rituel familial.

Pour celle qui craint chaque seconde l’accident domestique, Les Bordes ressemblent à l’enfer. Trop de jeux extérieurs, trop de recoins, de folles libertés. Trop de silence et de méchancetés à peine contenues. Trop de souvenirs.

Aux Bordes, Brune saura-t-elle esquiver le pire ? Est-il possible pour une mère de protéger ses enfants ?

Derrière la mécanique du drame hasardeux et l’absence de bourreaux, Les Bordes dresse un portrait de la famille, de la parentalité et de la maternité sans fard, grâce à une héroïne aussi troublante qu’humaine.



Une famille déchirée que le destin va rassembler lors d’une extraordinaire soirée.



Il y a Jean, le père ; Clélia, sa fille aînée ; Albane, la cadette que personne n’a revue depuis que sa sœur lui a volé l’homme qu’elle aimait, quinze ans plus tôt ; Yvan, que Clélia a épousé depuis. Et Katia, leur fille, qui de cette tante disparue sait ceci : elle vit à New York, est devenue une célèbre pianiste, son souvenir hante encore ses parents. Leurs vies basculent le jour où Jean apprend qu’Albane doit donner un concert à Barcelone et décide de s’y rendre. Chacun, à sa manière, devra y assister.



Magistral, ce premier roman est une prouesse littéraire, une épopée où d’une voix, celle de l’énigmatique narratrice, le destin d’une famille est retracé avant d’être à nouveau chamboulé. Y gronde la rumeur de notre monde incendié, appelé lui aussi à se retrouver pour survivre.