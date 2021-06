[LIVRES] "Graduel" de Jean-Pierre Lemaire et "Exercice d’incroyance" de Gérard Le Gouic

Grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre dès 1999, Jean-Pierre Lemaire n'a jamais caché la foi qui l'anime mais il parle de Dieu en tissant les choses mortelles, en évoquant cette fois-ci père et mère, cette dernière étant encore active quand il écrit. Ces poèmes sont marqués par l'empreinte du temps et l'âge qui s'impose. Des poèmes pudiques, tendres et vrais, selon Christophe Henning.

Étroitement liés aux sentiments religieux de l'auteur, les poèmes de ce nouveau recueil conduisent graduellement le lecteur du quotidien assombri du monde à la lumière intérieure et à la joie ; de l'effacement de Dieu à sa réapparition, cette "voix derrière la porte" qui appelle et qui réjouit. Dans cette montée en vers délicatement harmonieux, Jean-Pierre Lemaire mêle aux impressions de la vie courante, aux beautés de la nature, de nombreuses références au divin ; mais il établit un tel équilibre entre ces éléments de l'existence que sa sensibilité poétique et les données de sa foi peuvent s'y exprimer sans s'exposer à aucune prévention.

C'est là assurément l'oeuvre d'une maturité discrète et que sa discrétion impose.