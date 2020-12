[LIVRES] Histoires de turbulences

Nous avons tous cette petite sensation au fond de nous lorsque notre coeur se soulève après un décollage en avion, à la fois agréable et inconfortable.

On ressent pesque la même chose lorsqu'on ouvre ces deux romans : "L'anomalie" d'Hervé Le Tellier et " Tomber du ciel" de Caroline Tiné.

Embarquement immédiat avec Christophe Henning pour découvrir ces deux histoires d'avions et de passagers aux destins hors-normes.



"L'anomalie", d'Hervé Le Tellier , prix Goncourt 2020

Hervé Le Tellier frôle la science-fiction dans ce roman 2.0 où les passagers d'un Boeing 787 à destination de New-York vont vivre des turbulences fortes. Entre impressions de déjà-vu, bouleversements et rencontres imprévues, le nouveau Goncourt, capte l'attention du lecteur dès les premières pages.

"Tomber du ciel", de Caroline Tiné

Pendant 10 ans, Talita, 33 ans, est hôtesse de l'air. Nostalgique de cette vie à 10 000 mètres d'altitude elle voyage à toutes les occasions pour trouver l'inspiration et écrire. Un roman choral dont Talita est le centre.

L'histoire se passe dans le vol Paris - Singapour avec des passagers aux destins particuliers qui cherchent chacun à retrouver un équilibre de vie dans ce roman rythmé et angoissant.