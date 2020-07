[Livres] Jésus en croix, avec Amélie Nothomb et Antoine Nouis

"SOIF", D'AMÉLIE NOTHOMB

Il est des histoires qu'il faut sans cesse revisiter. Amélie Nothomb nous a souvent invités à redécouvrir les contes, les légendes, qu'elle triture avec bonheur. En cette rentrée littéraire 2019, c'est une autre relecture qu'elle propose. Elle publie "Soif" (éd. Albin Michel), qui est déjà parmi les meilleures ventes de livres en cette rentrée littéraire. "C'est le livre de ma vie", dit l'écrivaine qui publie pourtant chaque année depuis... 1992 !

Fidèle à sa façon de toujours surprendre ses lecteurs, Amélie Nothomb nous étonne plus encore avec "Soif", où elle raconte la Passion du Christ. La romancière imagine une nuit entre l'agonie au jardin des oliviers et la crucifixion. "Ça m'a toujours beaucoup frappé, et dans les Évangiles et dans le chemin de croix, que la sentence est prononcée et tout de suite après ça commence, la flagellation, etc. On ne laisse pas à Jésus le temps d'avoir peur." Montrer la peur du Christ, c'était "montrer à quel point il est un homme".

Elle n'élude pas pour autant le mystère de l'incarnation : "c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est pour ça qu'on l'aime tant", dit-elle. "Jésus est le plus incarné de tous les hommes" et c'est sans doute pour cela qu'il "va au bout de tout c'est qu'il est". Elle présente un Jésus venu pour aimer les hommes, tous les hommes, et pour qui "chaque fois qu'il rencontre le mal, c'est-à-dire tout le temps, il ne lui est pas simple de passer au-dessus". "Je l'imagine humain à ce point que ce n'est pas si facile d'aimer tout le monde."

Relire le nouveau testament avec Antoine Nouis

2.000 ans après, comment lire encore les Évangiles ? C'est pas à pas, verset après verset, qu'Antoine Nouis a entrepris un commentaire exégétique, historico-critique, littéraire et spirituel. Il a publié "Le Nouveau Testament - Commentaire intégral verset par verset" (éd. Salvator / Olivétan), fruit d'un travail colossal mené sur plusieurs années.

Le coup de cœur de Léonard Desbrières

Bérengère Cournut continue sa quête littéraire de liberté et l'exploration des lieux sauvages habités par l'imaginaire. Avec "​De pierre et d'os" (éd. Le Tripode) elle signe "un grand cru", selon Léonard Desbrières. Et raconte "l'errance sublime et inquiétante d'une adolescente inuite" au cœur de l'hiver polaire.

Ce périple à travers le grand Nord est aussi "une expérience mystique", au plus près de la nature et des esprits. Des chants traditionnels inuits intercalés au cœur du récit lui donne un aspect "hypnotique". "Un voyage intérieur envoûtant au plus profond de l'âme, un livre à couper le souffle !"

Émission d'archive diffusée en septembre 2019