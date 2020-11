[Livres] L'Algérie au passé, blessures et héritage

Entre l'Algérie et la France, c'est un peu, et douloureusement, je t'aime moi non plus. À force d'erreurs politiques, de confrontations et de réels affrontements, les morts et les blessures, les remords et les ruptures se sont accumulés. On oublie trop souvent que l'Algérie est d'abord une mosaïque dessinée par l'histoire et déchirée par le temps. Cette guerre a marqué toute une génération. Elle est au cœur des romans d'Alain Jaspard et d'Olivia Elkaïm.

"Les bleus étaient verts", d'Alain Jaspard

À 20 ans, on découvre la guerre aussi bien que la vie et les amours. Reniant des générations de mineurs, Max par en Algérie et mène une guette en demi-teinte, faite de tensions et de tentations, de naïvetés et d'émancipations.

"Le tailleur de Relizane", d'Olivia Elkaïm

Ils sont juifs, français, algériens, et vivent dans leur chair et leur famille, la déchirure des années de guerre. Marcel, tailleur de Relizane, est un homme réputé et respecté. Sa famile entretient la mémoire et le mystère d'une lignée que la petite-fille de Marcel raconte avec émotion.

