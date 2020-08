[Livres] La lumière traverse la nuit, avec Christian Bobin et Patrick Cloux

"Pierre," de ChRistian Bobin

Aurait-il aimé être peintre ? Christian Bobin écrit à grand traits de feutre noir des lettres appuyées qui dessinent des mots et des images. "J'essaie de peindre des mots." Pas étonnant qu'il se trouve en amitié avec Pierre Soulages et ses œuvres "outrenoir". Dans "Pierre," il raconte son émotion devant le travail de l'artiste. Du Creusot jusqu'à Sète, le poète n'a pas hésité à faire le voyage pour rencontrer Pierre Soulages.

"Durer encore", de PatricK Cloux

Patrick Cloux cultive ses récits comme il ensemence son jardin auvergnat. Fait de mille éclats de vie, son journal "Durer encore" est marqué au fer rouge par la maladie de sa femme aimée, la complice éternelle. Que dire ? Que faire si ce n'est écrire des traces de cette vie fragile. "Finalement, fondre et émietter cette douleur et cette absence m'a aidé à écrire et le reconstituer dans un livre refait une sorte de pas que je peux transposer et transmettre... pour que cela dure."

Le coup de cœur de Stéphane Bataillon

Stéphane Bataillon partage son coup de cœur pour "Solitude Europe" (éd. Cheyne), recueil de poèmes de Sébastien Fevry, poète belge qui vient de recevoir le prix Guillaume-Apollinaire Découverte.

Émission d'archive diffusée en novembre 2019