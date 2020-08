[Livres] La mémoire de l'imaginaire

Lire c'est comme s'évader, remonter le temps, dépasser les frontières. Lire c'est découvrir un monde, entrer en résonance avec l'univers de l'auteur.

"L'eau qui passe" (éd. Gallimard)

Franck Maubert nous entraîne dans l'enfance difficile et pourtant apaisée du narrateur. Livré à lui-même, le gamin trouve son chemin ponctué d'événements qui reviennent à la surface. Dans le cadre paisible d'une vieille demeure, les souvenirs refluent avec le chant du ruisseau et l'adulte se penche sur l'enfant qu'il fut.

"Contre la perte et l'oubli de tout" (éd. Albin Michel)

Et si le livre était notre avenir ? Lire comme un acte de résistance, comme un recours à l'imaginaire, à notre monde intérieur qui nous fait échapper aux contingences et aux limites. Georges-Olivier Châteaureynaud s'élève contre l'oubli dans un livre composite rendant hommage aux émerveillements, ravivant l'incroyable pouvoir de la fiction et du fantastique.

Le coup de cœur du critique littéraire

Antoine Bellier recommande la lecture de "L'amour qui me reste" (éd. Grasset) de Michela Marzano.

Émission d'archive diffusée en décembre 2018