[Livres] La vie en musique, avec Alexis Ragougneau et Éric Faye

La musique peut-elle apaiser les mœurs ou révèle-t-elle les ombres intimes ? Vient-elle attiser les appétits de gloire ou gratter les blessures ? Dans "La télégraphiste de Chopin" d'Éric Faye, et "Opus 77" d'Alexis Ragougneau, compositeurs et interprètes se déchirent et se retrouvent en musique et en quête d'éternité.

"La télégraphiste de Chopin" (éd. Seuil)

Un artiste n'a-t-il jamais dit son dernier mot ? Les musiciens meurent, la musique reste. C'est le propre de l'art d'être immortel : avec son dernier livre, Éric Faye nous fait franchir une frontière poreuse entre ici et l'autre côté du miroir, entre la vie et la mort.

"Opus 77" (éd. Vivane Hamy)

Ne doit-on pas se méfier du succès ? La musique est une affaire de famille chez les Claessens mais elle les sépare, les divise, brisant toute fragile harmonie. Ces dissonances, Ariane les ressent dans sa chair, devant la dépouille de son père trouvera-t-elle la clé pour rejoindre son frère comme emmuré ?

"Cadavre exquis", le coup de cœur de Léonard Desbrières

"Âmes sensibles, s'abstenir !" Léonard Desbrières recommande "Cadavre exquis" (éd. Flammarion) une "dystopie culinaire" de l'écrivaine argentine Agustina Bazterrica. Dans un futur pas si lointain, un virus a fait disparaître la quasi totalité des animaux : dès lors, comment nourrir durablement l'humanité ? Les autorités ont convaincu leurs administrés de manger des gens, mais pas n'importe lesquels : des scientifiques ont créé une nouvelle race à partir de génome humain, qui servira de bétail.

Émission d'archive diffusée en septembre 2019