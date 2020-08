[Livres] Les leçons de la nature, avec Christian Signol et Claudie Hunzinger

Nous sommes tous issus d'une campagne où nous partageons les bois et les cimes avec le monde animal, végétal, minéral. Et il nous en reste des traces... ce que montrent Christian Signol et Claudie Hunzinger.

"Même les arbres s'en souviennent" de Christian Signol

Émilien aura vécu un siècle. Véritable mémoire des générations successives, il a vécu simplement, traversant les épreuves et les joies d'une famille ballottée par le temps qui passent. Émilien peut enfin transmettre la mémoire familiale, confier ce trésor menacé d'oubli.

Après 35 ans d'écriture et 40 romans écrits avec une régularité impressionnante, Christian Signol poursuit son œuvre nourrie d'une observation sensible du monde, de ce qu'il est et de ce qu'il devient. "C'est toujours l'histoire des familes françaises finalement, ces familles qui, au cours du siècle dernier, sont passées de la basse paysannerie à l'université, comme 80% des familles."

"Les grands cerfs" de Claudie Hunzinger

Pamina habite en montagne, loin de la société de consommation mais pas seule pour autant. Il y a la forêt, les renards et les grands cerfs, qui nous fascinent avec leur ramure. Nobles et secrets, proches et insaisissables. "Observer les cerfs : on est dans un affût, on devient invisible, explique Claudie Hunzinger, et écrire aussi c'est être à l'affût."

Le coup de cœur de Jean-Claude Raspiengeas

"C'est la grande révélation de cette rentrée littéraire." À 54 ans, Marin Tince signe son premier roman, "Et l'ombre emporte ses voyageurs" (éd. Seuil).

Émission d'archive diffusée en septembre 2019