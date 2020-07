[Livres] Les temps changent, avec Odile d’Oultremont et Jean-Philippe Blondel

"Baïkonour", d'Odile d’Oultremont

Chacun porte ses secrets et ses blessures, erre dans la ville, avance sous le regard d'inconnus... Qui sait ? Quelqu'un peut-être veille sur nous. Il y a des rencontres imprévues et des destins que le malheur peut nouer. En dépit des coups de vent et des tempêtes c'est la vie qui résiste.

Odile d’Oultremont a connu un grand succès avec son premier roman, "Les Déraisons" (éd. L'Observatoire, 2017), couronné par le prix Closerie des Lilas. Avec "Baïkonour" elle raconte l'histoire d'Anka, dont le père marin pêcheur disparaît en mer. Elle n'a plus auprès d'elle celui qui lui avait toujours interdit d'approcher la mer et ses dangers.

"La grande escapade", de Jean-Philippe Blondel

C'était en 1975, le temps des gamins en culottes courtes, de l'école des filles séparée de l'école des garçons. On entend les cris des enfants dans la cour de récré. Mini drames et jeux de gamins. En tendant l'oreille ce sont des histoires d'adultes dans la cour des grands que l'on entend aussi. C'était peut-être mieux avant, mais les temps changent.

Jean-Philippe Blondel nous entraîne dans le groupe scolaire Denis-Diderot, un monde à part, préservé. Un monde en apparence sans histoires. avec humour, l'auteur fait revivre les lieux qu'il a fréquentés enfant. "J'avais envie de parler, mine de rien, sous des airs de comédie sociale, de la violence scolaire."

Le coup de cœur d'Antoine Bellier

Dans "La petite sonneuse de cloches" (éd. Robert Laffont), Jérôme Attal nous amène à suivre une véritable enquête à la recherche de cette petite sonneuse de l'abbaye de Westminster, celle qui, une nuit, aurait délivré un baiser à un jeune homme tapi dans l'ombre. Et qui n'est autre que François-René de Chateaubriand, exilé à Londres pour échapper à la Terreur. Il mentionnera plus tard cette anecdote du baiser dans ses "Mémoires d'outre-tombe".

Émission d'archive diffusée en septembre 2019