[Livres] Les vies d'ailleurs

Les livres nous font voyager, la littérature nous permet d'être de tous les temps et de tous les lieux. Christophe Henning reçoit Estelle-Sarah Bulle pour son livre "Là où les chiens aboient par la queue" (éd. Liana Levi) et Gisèle Pineau pour "Le parfum des sirènes" (éd. Mercure de France).

"Le parfum des sirènes" (éd. Mercure de France)

Née à Paris de parents guadeloupéens, Gisèle Pineau y est retournée vivre sur l'île et l'a conquise par sa plume. Grand prix des lectrices de Elle 1993 avec "La grande drive des esprits" (éd. Philippe Rey), elle n'a cessé de raconter les Antilles qui l'habitent. Ce sont encore ses racines qu'elle partage à travers une véritable intrigue policière.

"LÀ OÙ LES CHIENS ABOIENT PAR LA QUEUE" (ÉD. LIANA LEVI)

De père guadeloupéen et de mère franco-belge, native de Créteil, Estelle-Sarah Bulle n'est pas sans racines et c'est cette quête romancée qu'elle mène avec brio dans son remier roman. Métropolitaine, sa narratrice, qui lui ressemble, enquête sur ses descendants et reconstitue l'histoire familiale. Un roman ébouriffant et joyeux qui agite déjà la rentrée littéraire notamment en décrochant le rix Stanislas du premier roman.

LE COUP DE CŒUR D'émilie Dontenville, LIBRAIRE

Petit détour par une libraire en France : Émilie Dontenville, de la librairie Mollat, à Bordeaux, a choisi de nous parler du livre d'Aymen Gharbi, "Magma Tunis" (éd. Asphalte).

LE CONSEIL LECTURE de Francine de Martinoir

Francine de Martinoir a sélectionné "La seule histoire" (éd. Mercure de France), de Julian Barnes.

Émission d'archive diffusée en septembre 2018