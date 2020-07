[Livres] Les vies perdues

"Roissy", de Tiffany Tavernier

La narratrice de ce roman ne sait plus qui elle est, ni d'où elle vient. En mouvement perpétuel dans l'immensité de l'aéroport de Roissy, elle est une "indécelable", une SDF voyageuse en direction de nulle part, valise en main. Elle s'invente mille identités, engage des conversations, se rêve passagère en route vers une destination lointaine. Elle ne connaît pourtant que les couloirs de ce monde extraordinaire, un "monde parmi les mondes". Elle fait la rencontre d'un homme, mystérieux, qui attend chaque jour l'arrivée d'un vol. De quoi bouleverser sa routine quotidienne...

Tiffany Tavernier a enquêté longuement à Roissy pour écrire cette histoire sur la survie. La survie d'une femme que personne ne décèle, malgré les 700 caméras et les centaines de policiers. "La survie suppose une immense intelligence. Et puis, de la bonté, de la lumière". Des liens se nouent, des systèmes d'entraide se mettent en place. "Roissy est un espace flottant, suspendu, où tout est possible". Un mythe dans lequel dérivent, bien réels, de nombreuses existences invisibles...

"Monsieur Viannet", de Véronique Le Goaziou

Monsieur Viannet est un drôle de personnage. Dans son appartement, moisi, triste, entouré de ses bières et de ses cigarettes, il répond aux questions d'une enquêtrice qu'il va bouleverser. Dans ce huis clos règne un sentiment d'impuissance, qui questionne, qui dérange.

L'auteure, sociologue de métier, a délibérément choisi une "économie des mots" pour son oeuvre. "Je souhaitais des mots justes", explique-t-elle. "Il y a les dialogues mais il y a évidemment tout ce qui ne se dit pas. Les gestes et silences en disent long sur les gens". Un livre sur la détresse, mais avant tout, sur l'humanité.

le coup de cœur du libraire

Loïc Joncheray, de la librairie La Procure, propose aux lecteurs le livre "Au clair de la lune", de Christophe Donner (éd. Grasset). Il raconte l’histoire malheureuse des inventeurs passionnés qui se font déposséder de leurs inventions. On se replonge dans le 19e siècle, se concentre sur les deux grandes inventions, son et image. L’auteur ne tombe pas dans le piège de la restitution historique, on est plongé dans la psychologie de ces gens qui donnent leur vie et se retrouvent ruinés.

Émission d'archive diffusée en septembre 2018