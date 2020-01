[Livres] Messages d'outre-tombe, avec Caroline Valentiny et Thibault Bérard

Qui peut mieux raconter la mort que ceux qui l'ont expérimentée ? Qui sait ce qu'il y a après le grand passage et quel est le regard des défunts sur notre monde ? Dans leurs ouvrages, Caroline Valentiny et Thibault Bérard évoquent ce thème de la mort et du rapport aux personnes disparues. Ils sont les invités de Christophe Henning.



"Il fait bleu sous les tombes", de Caroline Valentiny

Alexis est mort à 20 ans. Dans sa prison de bois, il voit la vie qui se déroule encore sous ses yeux mais sans lui. Il accompagne du regard ses proches, ses parents, sa sœur et sa petite amie : mais il y a ce voile invisible étanche qui sépare les vivants des morts.



"Il est juste que les forts soient frappés", de Thibault Bérard

Pourquoi le malheur accable-t-il ceux qui s'aiment ? Avec Théo, Sarah vivait une grande histoire d'amour mais voilà que la maladie s'est invitée dans le cours follement dansant de leurs vies, un peu déjanté.