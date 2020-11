[Livres] Un monde qui vole en éclats

La littérature nous aide à traverser les épreuves, les crises et raconte aussi les drames du monde et les blessures intimes. Christophe Henning reçoit trois auteurs pour nous parler de ces effondrements qui nous font plonger dans le vide, qui nous laissent dans l'effroi, la colère ou l'incompréhension : Charif Majdalani, Sabyl Ghoussoub et Sophie Reungeot.

"Beyrouth 2020", de Charif Majdalani

Dans son journal "Beyrouth 2020 - Journal d'un effondrement", qui vient de recevoir le prix spécial du jury Femina, le romancier Charif Majdalani évoque ce Liban tant aimé qui s'enfonce dans la crise. Tenir la chronique de cet effondrement permet sans doute de tenir. De canaliser l'interrogation persistante : que va-t-il rester de Beyrouth ?

"Beyrouth entre parenthèses", de Sabyl Ghoussoub

Son héros franco-libanais quitte Beyrouth pour réaliser un vieux défi : se rendre en Israël. Tout se passe comme prévu, il est donc soumis à un long interrogatoire, dans lequel il retrouvera peut-être les réponses à ce qui le préoccupe vraiment.

Le bruit des avions", de Sophie Reungeot

Audrey est venue de sa Province pour vivre à Paris et réussir mais ce n'est pas si simple. Et puis tout vole en éclat un vendredi 13, quand des fous furieux attaquent le Bataclan. Tout s'effondre et il faut chercher à quoi, à qui, se raccrocher pour ne pas perdre pied. Sophie Reungeot, rescapée du Bataclan, en sait quelque chose. Elle brosse un roman sensible et foisonnant de la quête de soi et de la paix retrouvée.