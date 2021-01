[LIVRES] Viser l'excellence, toujours plus haut !

Dans cette émission, Christophe Henning reçoit deux écrivaines qui décryptent, dans leurs romans, la quête de perfection que peuvent s'imposer les jeunes. Entre peur de l'échec et angoisse de grandir, Roxane, l'héroïne de L'enfant parfait de Vanessa Bamberger et Antoine dont on suit les aventures estudiantines dans La soutenance, premier roman d'Anne Urbain, tentent de devenir adultes.

Chacune à leur manière les deux autrices dressent avec talent le portrait très actuel d'une jeunesse brillante qui fait face à la pression sociale environnante.

L'enfant parfait de Vanessa Bamberger aux éditions Liana Levi

Le syndrome de l’enfant parfait ? Roxane a intégré depuis toujours les exigences de ses parents. L’excellence et la performance lui sont des impératifs naturels. Pourtant, depuis la rentrée en classe de première, rien ne va plus, ni les notes, ni l’amitié, ni les amours, ni l’apparence physique. Pour soigner l’acné qui enflamme son visage, elle n’a d’autre recours que de solliciter un ancien ami de son père, François, devenu médecin. Avec son verbe franc, direct, slamé, elle raconte la pression scolaire, la perte de confiance en soi, la peur de décrocher et l’incompréhension des adultes. Autour d’elle, personne ne voit venir le drame. De ce qui est arrivé à Roxane, François devra répondre.

Avec une écriture intense, Vanessa Bamberger raconte l’adolescence et notre époque.





La soutenance d'Anne Urbain aux éditions de l'Olivier

Parce qu’il n’a pas réussi à avouer à sa mère son intention d’arrêter sa thèse, Antoine se condamne à la terminer, disant adieu à ses projets de vacances. Mais le compte à rebours lancé, son quotidien vire à la catastrophe. Entre l’énigme de son frère, venu droit de Londres s’échouer sur son canapé, sa peur panique de ne pas y arriver et son angoisse de mettre un point final à ses études, rien ne se passe comme prévu : la perspective de sa soutenance se fait chaque jour plus incertaine.

Otage consentant des névroses familiales, pris dans une actualité chaotique qui met Paris et sa banlieue en ébullition, Antoine se prépare en toute sérénité au plus grand jour de sa vie.

Anne Urbain réussit à nous faire rire en abordant des sujets graves. Et s’intéresse à la place qu’occupe chacun au sein d’une famille. Elle observe, non sans ironie, les conséquences du dérangement d’un ordre établi.

Anne Urbain a publié sa thèse de doctorat sur la censure de la littérature érotique au XXe siècle. Professeure agrégée, elle enseigne les lettres au lycée et à l’université. La soutenance est son premier roman.