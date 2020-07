[Livres] Vivre la tête hors de l'eau, avec Valentine Goby et Olivier Adam

"Murène", de Valentine Goby

Vivre tient parfois du miracle. À la suite d'un terrible accident, François se trouve mutilé. Autant dire que dans les années 50 on ne se préoccupe guère des handicapés. Qu'est-ce qui pourrait le maintenir la tête hors de l'eau ? Comment trouver goût à la vie, plonger dans le grand bain d'une existence qui vaut la peine d'être vécue ?

Ce n'est pas la première fois que Valentine Goby nous entraîne à la suite de terribles blessures dans des situasions dramatiques. On se souvient en effet de son très remarqué "Kinderzimmer" (éd. Actes Sud, 2013). Ce qui fascine l'écrivaine ce sont "des histoires de corps en métamorphose" : "Comment se battre contre le réel ou contre l'obstacle ? Ou comment intégrer l'obstacle, s'appuyer dessus pour se transformer ? C'est ce qui arrive à mon personnage."

"Une partie de badminton", d'Olivier Adam

Paul Lerner est un type bien de notre époque. Cet auteur à la mode n'a plus la cote. Il se débat dans un état un peu dépressif, se préoccupe de sa famille seulement quand ça va mal et peine à trouver sa place dans cette existence au bord de la mer. Boientôt les événements vont éclabousser le quotidien.

Olivier Adam "s'amuse de ses angoisses". Il imagine une situation qui "angoisse tous les auteurs", quand ils ne sont plus lus. "Quand je serai KO, que plus personne ne me lira : c'est le le déclic du livre."

Le coup de cœur d'Agnès Mannooretonil

Agnès Mannooretonil recommande "Le ciel par-dessus le toit" (éd. Gallimard) de Nathacha Appanah.

Émission d'archive diffusée en septembre 2019