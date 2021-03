[LIVRES] Vivre libre, enfin

Enfermement, cloisonnement, confinement : des mots qui résonnent particulièrement ces derniers temps. C'est dans des lieux de vie fermés mais plein de vie que nous partons aujourd'hui avec Christophe Henning, dans une maison de retraite avec Lucien et Emma les protagonistes du roman "Bientôt minuit" de Marie Pavlenko publié aux éditions Flammarion ou encore à l'orphelinat des Confins avec Joseph et ses camarades de chambrée dans "Des diables et des saints" de Jean-Baptiste Andrea.

"Bientôt minuit" de Marie Pavlenko

Pendant des années, Emma et Lucien se sont aimés en secret. Ils se sont promis de vieillir ensemble s’ils perdaient leur moitié. Emma est veuve depuis sept ans. Mais lorsque Lucien perd sa femme, sa mémoire chancelle. Il renonce à sa promesse et entre en maison de retraite. Emma, elle, n’a rien oublié.

Comment continuer à s’aimer, à rire, à vivre, alors que la société entière vous traite comme des êtres privés de tout désir, de tout libre arbitre ? Comment s’extraire du piège, et appartenir au monde, jusqu’au bout ?

Bientôt minuit est une plongée au cœur d’une marge, celle des vieux rendus invisibles, qui sont, et ont envie d’être, jusqu’à la fin.





"Des diables et des saints" de Jean-Baptiste Andrea

Sur l’enfance orpheline et l’amour en fuite, voici le troisième roman d’un auteur au talent fort et singulier, multi-primé.

Joseph est un vieil homme qui joue divinement du Beethoven sur les pianos publics. On le croise un jour dans une gare, un autre dans un aéroport. Il gâche son talent de concertiste au milieu des voyageurs indifférents. Il attend. Mais qui, et pourquoi ?

Alors qu’il a seize ans, l’adolescent est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, Les Confins. Tout est dans le nom. Après Les Confins, il n’y a plus rien. Ici, on recueille les abandonnés, les demeurés. Les journées sont faites de routine, de corvées, de maltraitances. Jusqu’à la rencontre avec Rose.