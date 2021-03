Loys de Pampelonne, qui revient de 2 ans en Irak pour l'Œuvre d'Orient

Il y a quelques temps dans Voyages en récits, nous voyagions avec Irak, une espérance de David Gloxin, dans le nord de l'Irak auprès des chrétiens et des yézidis. Retrouvons aujourd'hui Monsieur Loÿs de Pampelonne qui revient de deux passés dans ce pays pour l'Oeuvre d'Orient. Un pays fascinant qu'il faut apprendre à connaître ainsi que ses habitants de cultures et de cultes différents, héritant de longues périodes de conflits. Autant de rencontres toujours enrichissantes qu'il faut savoir aborder avec honnêteté, patience, ténacité et amour. Rencontre !