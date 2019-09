Luc Blanvillain : La loi du plus fort.

Léna voue une admiration sans faille à son grand frère, Martin. Or cet été, Martin rentre à la maison et ne va vraiment pas bien: il vient de quitter le boulot auquel il croyait tant. Sur un coup de tête, une rencontre imprévue, le frère et la sœur partent tous les deux au fin fond de l'Hérault avec une jolie inconnue, Zoé, dans la maison de son oncle mort récemment. Histoire de se remonter mutuellement le moral, et de vivre des vacances un tant soit peu excitantes... Mais passé l'excitation du départ, Léna ressent un profond malaise : quelles étaient les intentions de Zoé en les embarquant dans sa vie ? Quel secret abrite le maset de son oncle ? Et qui est cet homme qui rôde dans la forêt depuis leur arrivée ?