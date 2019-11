Ludovic Pitorin & Olivier Benoit

Le premier invité de ce magazine sera Ludovic Pitorin, membre fondateur de la compagnie Zygomatic. Comme son nom l'indique la troupe a choisi l'humour comme terrain de jeu. Mais le rire, outre le fait de détendre, permet aussi d'aborder des sujets importants qui concernent toute la société. Dans le cas de cette dernière création il s'agit de dénoncer la "malbouffe" et ses conséquences sur notre santé. Manger, c'est le titre du spectacle, s'interroge sur ce qu'il y a dans nos assiettes, d'où cela vient, dans quelles conditions cela a été produit. Une question essentielle pour nous et nos enfants. Après être passé au festival Soyaux fou d'humour, le spectacle Manger de la compagnie Zygomatic revient au centre culturel de La Couronne, demain vendredi 29 novembre à 20h30.

Puis nous recevrons Olivier Benoit créateur de la compagnie Tabola Rassa pour parler de l'adaptation désopilante de la comédie de Molière L'Avare. Ici Harpagon ne thésaurise par l'or mais l'eau, le bien le plus précieux de ce 21ème siècle. Les personnages sont des marionnettes à tête de robinet ! Du pur théâtre d'objets où les deux comédiens-manipulateurs montrent toute leur maestria. L'Avare adapté de la pièce de Molière, ce soir à La Canopée de Ruffec à 20h30.

Enfin la pause musicale est un titre de Jeanne Addedn, Mutate. La chanteuse sera en concert Au Castel de Châteaubernard le mardi 3 décembre à 20h30.