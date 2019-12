"Lyon occupé, 1940-1944", c'est le titre de l'ouvrage publié par Gérard Chauvy aux éditions lyonnaises d'Art et d'Histoire.

19 juin 1940: Lyon s'installe dans l'atmosphère pesante d une ville occupée. Tout Lyonnais qui arrive sur la place des Terreaux peut désormais voir flotter sur le porche de l'Hôtel de Ville le drapeau à croix gammée des vainqueurs d'une guerre éclair. Sur les places, dans les grandes artères, sur les bas-ports du Rhône s'entasse et défile un matériel de guerre impressionnant, qui accroît le triste ressenti de l'impuissance militaire française.

Cette première occupation dure un mois, période durant laquelle le vainqueur est allemand et le fait sentir, alors que le régime installé à Vichy impose « le temps d une cure », qui dérive vers l'exclusion et la collaboration. La petite note insérée dans la presse, considérant « comme non avenues » les déclarations à la radio de Londres du général de Gaulle, donne le signal d une Résistance qui ne lâchera rien à l'ennemi. Jusqu'à faire de Lyon, ville-refuge, et à nouveau occupée de novembre 1942 à septembre 1944, une «capitale de la Résistance».

Voilà racontée cette période de juin 1940 à septembre 1944, durant laquelle il fallait bien que la vie continue à Lyon, comme à Villeurbanne, Oullins, Caluire, une vie ponctuée d'actes héroïques et de déchirures douloureuses, d'espoirs fous et de désillusions sévères, de pertes irrémédiables aussi...

Plus de deux cents documents, pour la plupart inédits, ponctuent un parcours dont beaucoup ne reviendront pas indemnes.