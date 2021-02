Madeleine Delbrel-Père Raphael Buyse 5/5

Cette semaine, le Père Raphaël Buyse nous partage la vie et l'expérience spirituelle et missionnaire de Madeleine Delbrel, qu'il connait bien puisqu'il lui a consacré un livre « toute cette foule dans notre cœur » quelques pas avec MADELEINE DELBREL. Elle fait l'objet actuellement d'un procès de béatification.

Pour ses chroniques, Le père Raphël Buyse s'est appuyé sur le livre « L’éblouie de Dieu – les plus beaux textes de Madeleine Delbrêl » dont sont tirés tous les extraits.

l'expérience humaine devient le lieu de Dieu :

Extrait :

Vous nous avez conduits cette nuit dans ce café qui s’appelle Le Clair de Lune .

Vous aviez envie d’y être vous, en nous, pendant quelques heures, cette nuit.

Vous avez eu envie de rencontrer à travers nos misérables apparences, à travers nos yeux mal voyants, à travers nos cœurs mal aimants, tous ces gens qui sont venus tuer le temps.

Et parce que vos yeux s’éveillent dans les nôtres, parce que votre cœur s’ouvre dans notre cœur, nous sentons notre faible amour s’épanouir en nous comme une large rose, s’approfondir comme un refuge immense et doux, pour tous ces gens dont la vie bat autour de nous.

Le café n’est plus alors un lieu profane, ce coin de terre qui semblait vous tourner le dos.

Nous savons que, par vous, nous sommes devenus la charnière de chair, la charnière de grâce, qui le force à tourner sur lui, à s’orienter malgré lui, en pleine nuit , vers le Père de toute vie.

En nous, le sacrement de votre amour s’opère.

Nous nous lions à vous avec toute la force de notre obscure foi, nous nous lions à eux avec la force de ce cœur qui bat pour vous, nous vous aimons, nous les aimons, pour qu’une seule chose soit faite avec nous tous.

En nous, attirez tout à vous…le vieux pianiste, le violoniste, le guitariste et l’accordéoniste, et cet homme triste, et ce buveur qui titube…Attirez ces êtres affalés, isolés derrière une table, attirez-les en nous pour qu’ils vous y rencontrent. Dilatez notre cœur pour qu’ils y tiennent tous ; gravez-les dans ce cœur pour qu’ils y soient inscrits à tout jamais.