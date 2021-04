Mademoiselle Baudelaire - Yslaire (Aire Libre)

Deux cents ans après sa naissance (le 9 avril 1821), Baudelaire continue de marquer les générations et le poète plane sur l'œuvre d'Yslaire depuis les origines.



C'est pourtant Jeanne Duval, celle que le poète a le plus aimée et le plus maudite, que le dessinateur a choisie pour revisiter dans ce chef-d'œuvre la matière sulfureuse et autobiographique des Fleurs du mal.