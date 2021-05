Mademoiselle Baudelaire - Yslaire - Aire Libre Le Don de Rachel - Anne-Carolin

Poésie et création au programme de cet Entre les cases !



On commence par une invitation au voyage dans la vie de Charles Baudelaire dont on a fêté le 9 avril, le bicentenaire de naissance.



Comment raconter la vie de ce poète dont le génie ne fut reconnu qu’après sa mort? En suivant le fil de sa muse, Jeanne Duval, celle que Baudelaire a le plus aimée et le plus maudite.

C’est le choix de Bernard Yslaire qui publie le sublime Mademoiselle Baudelaire chez Aire Libre.



Il est mon premier invité.



Et puis, quel est le lien entre Rachel Liv et Virginia ? Trois femmes de différentes époques, de différents pays? Rachel est un médium de la fin du 19ème siècle, Liv et Virginia sont des artistes du 20ème et 21ème siècle.

Vous le saurez en dévorant “Le don de Rachel”, publié chez Casterman.



Une BD hypnotique et aussi captivante que les yeux de Rachel, un bijou signé Anne Caroline Pandolfo et Terkel Risjberg.