Magali Mougel révèle tout son talent dans la pièce " Scruter les rivages-Ophélie " tout à la fois, drôle et grave , touchant au réel et faisant appel à l’imaginaire.



Ses textes percutants nous appellent à un autre regard sur le monde. Elle nous parle de son cheminement personnel et de son écriture au micro de RCF Sarthe.