Maitien à domicile à Mansle -La CdC Lavalette-Tude-Dronne s'ouvre à l'Open data

11h00-11h30

L’APCP de Mansle est l’Association de Prise en Charge de la Personne. Née en février 2010 cette association fédère une équipe d’une douzaine de personnes autour de Marie Claude ABGRALL responsable de structure. L’aide à la personne pour le maintien à domicile, le plus longtemps possible, est une nécessité aujourd’hui pour le bien vivre estime et le président de l’APCP Jean-Marc Gazaux.



11h30-12h00

La communauté de commune Lavalette-Tude-Dronne est la 1ere collectivité de Charente, après la communauté d’agglomératio,n a se mettre en règle. Depuis 2016 la loi impose aux collectives locales de publier leurs données. Et finalement c’est un vrai ‘plus’ pour l’information et la communication avec les habitants estime le président de la communauté de commune Jean-Yves AMBAUD.