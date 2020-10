Maitre Eckhart - Gottesgeburt ou "naissance de Dieu dans l'âme qui n'est autre que la naissance de l'âme en Dieu 1/5

Maître Eckhart dit dans un sermon : l’œuvre de Dieu dans une âme divinement aimante, qu’il trouve nue, pure et séparée pour qu’il puisse s’enfanter spirituellement en elle, lui donne plus de joie que toutes les œuvres qu’il a jamais opérées dans toutes les créatures, et c’est une œuvre beaucoup plus noble que lorsqu’il créa toutes choses de rien. On lui demanda alors ce que cela voulait dire, que cette œuvre donne tant de joie à Dieu. Il dit alors que Dieu n’a aucune créature douée d’une capacité aussi vaste que l’âme en laquelle Dieu puisse fluer avec sa puissance et le fond de son être aussi pleinement qu’en l’œuvre par laquelle il s’enfante spirituellement dans l’âme. On lui demanda alors ce qu’est l’enfantement de Dieu. Il dit alors que l’enfantement de Dieu en l’âme n’est rien d’autre que le nouveau savoir et le nouveau mode par lesquels Dieu se révèle à l’âme.

Voilà une prédication étonnante, qui joue sur les paradoxes. Dieu se révèle à nous lorsque nous lui offrons les mains vides et que nous l'accueillons tel qu'il est, au dela de notre sensibilité, de notre intelligence, en son essence et cela donne de la joie à Dieu de pouvoir s'offir à l'âme qui l'accueille ainsi, une ame nue pure et séparée cad détachée de tout et qui s'offre sans détour telle qu'elle est.