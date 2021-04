Marie Colot pour son roman jeunesse : Des mots en fleurs

Michel Cordeboeuf reçoit avec la complicité technique et bienveillante d'Éric Godaillier, Marie Colot pour son roman jeunesse illustré par Karolien Vanderstappen – Editions Cot Cot Cot – Collection Ecrire et lire deux fois. Une petite histoire pleine de tendresse à découvrir dès 7 ans ! L'autrice écrit de façon très poétique, on y découvre de jolis jeux de mots qui nous font sourire. L'illustratrice nous immerge quant à elle dans le carnet tenu par Monsieur Mots, avec ses découvertes, ses idées et les croquis de ses plants.