Marie Hélène FASQUEL et Gabriel ERHART (diffusion RCF 86)

Marie-Hélène Fasquel et Gabriel Erhart nous offre un livre à quatre mains original, Le feu secret aux éditions Nouvelle Bibliothèque. Des quatre éléments, le feu, le plus étrange, est une force mystérieuse qui transforme les choses, les êtres. C’est cette idée, cruciale pour les alchimistes, qui porte cette histoire, hors du temps. Le feu y apparaît comme foyer des fourneaux, étincelle des barillets d’armes, rayonnement destructeur du soleil, mais aussi symbole de notre énergie vitale.

Arnaud et son fils, qui travaillent en secret dans leurs laboratoires souterrains, trouveront-ils la Pierre tant convoitée alors que conflits, jalousies et haines les entraînent dans des aventures semées d’embûches ?

Par effet de miroir, et dans un autre temps, Synésios et son fils, reclus à deux cents mètres sous terre, poursuivent une autre quête : reconquérir la Terre dévastée. A leur tour, parviendront-ils à s’évader de cette prison bétonnée et à déjouer le sort qui s’acharne contre eux ? Et si le destin des uns dépendait de celui des autres ?

Le temps transforme le Monde mais les êtres humains ne changent pas, le plus souvent guidés et trahis par leurs émotions. Vivre ensemble, se supporter, se comprendre et s’accepter restent pour tous les hommes et pour toutes les époques, l’ultime défi.