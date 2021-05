Marie-Laure Hubert Nasser "On rêve, on vit, on aime"

Au coeur de Bordeaux, 3 femmes septuagénaires négocient cet autre période de leur vie l'âge mûr !!!!

Leur combat : vivre ensemble pour être plus fortes, plus vivantes, plus imaginatives, et goûter la vie autrement. Construire, innover, inventer, apprécier chaque instant !! Un programme que chacune anime à sa manière et pour l'auteur, Mme Hubert Nasser avec beaucoup d'humour !!!