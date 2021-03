Marie-Laure Teyssedre pour son livre Sur les chemins du cœur

Leur relation naissante en est bouleversée et réveille leurs blessures respectives. Claire décide alors de sortir définitivement des schémas répétitifs en travaillant intensivement sur ses jugements et croyances. Quant à Fred, il part sur le toit du monde pour se mesurer à lui-même, malgré tous les dangers que cela implique. Les chemins intérieurs qu’ils choisissent d’emprunter sont aussi escarpés et semés d’embûches que l’ascension de l’Everest. Claire et Fred s’aimeront-il suffisamment pour recevoir l’autre tel qu’il est?? Parviendront-ils à pardonner l’innommable?? Sur le chemin du cœur parcourt avec finesse et force les schémas répétitifs, les rencontres karmiques et la possibilité du pardon, prémices de toute guérison. Un roman thérapeutique qui ravira les amoureux d’aventures.

Mary Laure Teyssedre est autrice et énergéticienne. Elle aide les thérapeutes, coaches et entrepreneurs passionnés à déployer leur énergie pour la mettre au service de leur projet de vie et ainsi impacter encore plus le monde. Elle propose des formations en développement personnel et énergétique.

Elle a notamment écrit Prendre conscience de son énergie, L’Ancrage énergétique et Alignement - Centrage - Ancrage - Enracinement aux Éditions Jouvence.